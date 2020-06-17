أستاذ مناعة: حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية لتحفيز المناعة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك العديد من الدراسات أكدت أن الرجال اكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا من النساء أو أكثر عُرضة للدخول في مضاعفات حال الإصابة.





وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدراسة الأولى تحدثت عن أن الهرمونات الأنثوية تساعد على تحفيز الجهاز المناعي وتساعد على تقويته حتى أن بعض الدراسات الامريكية فكرت في حقن بعض الرجال بالهرمونات الأنثوية لدراسة مدى تأثير ذلك على جهازهم المناعي.





وتابع الحداد، أن السبب الآخر لكون الرجال أكثر عُرضة للإصابة هو أن نسبة التدخين بين الرجال أعلى من النساء، والمدخن أكثر عرضه للدخول في مضاعفات والإصابة بالفيروس، إلى جانب نسبة خروج الرجال للشارع أعلى من النساء، وتعرضهم للعدوى أكثر.





وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.



