أهمها إسقاط مديونيات بـ5.3 مليار جنيه.. تيسيرات جديدة من البترول لدعم الصناعة

تبدأ وزارة البترول والثورة المعدنية من الأسبوع المقبل تقديم حزمة من التيسيرات للمصانع التى تعمل بالغاز الطبيعي سواء من القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال، بعدما وافق عليها مجلس الوزراء، سينتج عنها اسقاط مديونيات بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة على هذا القطاع لصالح وزارة البترول.

وقالت الوزارة في بيانها،" بدأنا توزيع اليات تفعيل الاعفاءات لعملاء الغاز الطبيعي من القطاع الخاص وقطاع الأعمال على شركات توزيع العاز، والتى تهدف أن يساند قطاع البترول في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.





وتشمل حزم التيسيرات، اعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ او الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد ، واعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية ،واعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة ، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .





أوضحت الوزارة، " أن هذة القرارات سينتج عنها اعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع".

وتأتى هذه الحزمة في وقت تواصل فيه الحكومة إصدار العديد من القرارات لدعم القطاع الصناعي، حيث سبق وأن اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر أن الحكومة أقرت خفض سعر توريد الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 10 قروش خلال الخمس سنوات المقبلة، والتى ستكلف ميزانية الدولة نحو 22 مليار جنيه.