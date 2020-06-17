جوارديولا يتحدث عن مواجهة أرتيتا ويتجاهل ريال مدريد

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة أرسنال ومساعده ميكل أرتيتا في بطولة الدورى، وعن مواجهه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.





وكان النشاط الكروي متوقف في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تعود منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بمبارتي مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.





وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي:" سعيد جدًا لعودة الروتين مره أخرى، كل الأشخاص الذين فقدناهم كانوا مهمين بالنسبة لنا، علينا الحفاظ على عائلتنا ليبقوا أقوياء".





وتابع:" نعيش أمر صعب للغاية ولم يتوقعه أحد على الإطلاق، ولكن علينا هو الحفاظ على صحة الناس في معظم دول العالم".





وواصل:" لا أفكر حاليًا في ريال مدريد ولا في دوري أبطال أوروبا، عادة لا أقوم بتجهيز لمباريات بعيدة".

وأكمل:" الآن كل ما أفكر فيه هو مباراتنا أمام أرسنال، وكيف سنتعافى لمواجهة بيرنلي".





وأتم:" متحمس لرؤيه ميكل أرتيتا مجددًا، هو واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها على الإطلاق، نعرف بعضنا البعض جيدًا، لقد كان جزء من نجاحتنا الأخيرة".



