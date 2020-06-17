جوارديولا يتحدث عن مواجهة أرتيتا ويتجاهل ريال مدريد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:01 ص
جوارديولا
جوارديولا
محمد الدمتناوي
تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة أرسنال ومساعده ميكل أرتيتا في بطولة الدورى، وعن مواجهه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان النشاط الكروي متوقف في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعود منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بمبارتي مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي:" سعيد جدًا لعودة الروتين مره أخرى، كل الأشخاص الذين فقدناهم كانوا مهمين بالنسبة لنا، علينا الحفاظ على عائلتنا ليبقوا أقوياء".

وتابع:" نعيش أمر صعب للغاية ولم يتوقعه أحد على الإطلاق، ولكن علينا هو الحفاظ على صحة الناس في معظم دول العالم".

وواصل:" لا أفكر حاليًا في ريال مدريد ولا في دوري أبطال أوروبا، عادة لا أقوم بتجهيز لمباريات بعيدة".
وأكمل:" الآن كل ما أفكر فيه هو مباراتنا أمام أرسنال، وكيف سنتعافى لمواجهة بيرنلي".

وأتم:" متحمس لرؤيه ميكل أرتيتا مجددًا، هو واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها على الإطلاق، نعرف بعضنا البعض جيدًا، لقد كان جزء من نجاحتنا الأخيرة".

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ يوم

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟