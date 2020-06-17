كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسماء الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي كشفت عن أسماء اللاعبين الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الجاري، وهم محمد عنتر، محمد حسن، كاسونجو، كريم بامبو، عمر السعيد.

كما وافق كارتيرون أيضًا على إعارة كل من، محمد عبدالسلام، وإسلام جابر، وإمام عاشور، ومحمد عواد.
ويسعى مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تسويق العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة داخل الدوري المصري، أو استغلال أحدهم في الصفقات التي يريدها الجهاز الفني.

وطالب مرتضى منصور من كارتيرون حسم ملف المعارين إلى الأندية الأخرى، خاصة أن النادي لن يفرط في أي لاعب بالمجان.

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