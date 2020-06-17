القس رفعت فكري يهنئ البابا تواضروس بمناسبة الذكرى الـ 23 لرسامته أسقفا

هنأ القس رفعت فكري، الأمين العام المُشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والعشرون علي سيامته أسقفًا عامًا بإيبارشية البحيرة، وجاء نص التهنئة كالأتي:





قداسة البابا المعظم الانبا تاوضروس الثاني، يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأحر التهاني القلبية في الذكرى الثالثة والعشرين لرسامتكم أسقفًا على كرسي البحيرة، ثلاثة وعشرون عاما من الخدمة المتفانية والعطاء الجزيل والبذل المستمر للكبار والصغار حفظكم الله ذخرا للكنيسة ولمصر وحماكم من كل سوء وليبارككم القدير وإلى الأمام دائما محبكم.





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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بتذكار استشهاد القديس أبسخيرون القليني، والذي أطلق عليه لقب قليني نسبًا لمسقط رأسه هي بلدة قلين في محافظة كفر الشيخ.





معجزة نقل الكنيسة: