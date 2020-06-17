رأي بشير الديك في تجسيد محمد رمضان لشخصية "الإمبراطور"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:44 ص
بشير الديك - سيناريست
بشير الديك - سيناريست
تصدر السيناريست والكاتب الكبير بشير الديك، تريند جوجل اليوم الأربعاء الموافق 17/6/2020، وهذا بعدما أعلن عن رأيه في تجسيد محمد رمضان لشخصية "الإمبراطور" للفنان القدير الراحل أحمد ذكي.

وقال بشير الديك إن الفنان محمد رمضان ممثل جيد ومجتهد، وحقق نجاحا عديدا طيلة السنوات الماضية، ونال إعجاب العديد من الجماهير.

ولفت شريف الديك إلى أن محمد رمضان يعتبر الأنسب لتجسيد شخصية الراحل أحمد ذكي وخاصة بين نجوم الجيل الحالي شكلا ومضمونا.

وأوضح بشير الديك في تصريحات صحفية، أنه متحمس لشكل كبير لكتابة هذا العمل وأن هناك وقتا كافيا للتجهيزات لكي يتم عرض مسلسل الامبراطور لمحمد رمضان في العام 2021.

وأعلن بشير الديك أن المسلسل سينقل حياة أحمد زكي نظرا لأنه كان يعرفه جيدا وتربطه علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكي، بينما تعاونا سويا في أكثر من عمل، منها موعد على العشاء، ضد الحكومة، النمر الأسود وطائر على الطريق.

ومن جهته، أشار بشير الديك إلى أن المسلسل سيعرض قصة حياة أحمد زكي من لمعاناة التي كان يعيشها من الإحباط لطريقة تحقيقه النجاحات المذهلة.

وتعاقدت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، والمقرر عرضه فى رمضان 2021.

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