فيروس كورونا يصيب رئيس هذه الدولة

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، اليوم الأربعاء، بأن الفحوصات الطبية أكدت إصابة رئيس دولة هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بفيروس كورونا

وقال رئيس دولة هندوراس، في تصريحات تلفزيونية: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وأكد التشخيص اليوم أنني مصاب بمرض كوفيد-19".

ويذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في هندوراس 9 178 شخصا، تعافى منهم 1025 شخصا، وتوفي 322 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،075 مليون إصابة، بينهم أكثر من 437 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،179 مليون حالة شفاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت استمرار تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في منطق الأمريكتين.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيان، في مؤتمر صحفي، إن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، مشددة على أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وأضافت إتيان أن البرازيل سجلت 23% من الإصابات بالفيروس التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وأيضا 23% من الوفيات التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة.

وأضافت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها: "نحن لا نرى تباطؤا في انتشار العدوى".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بينما تعد البرازيل الثانية في كلا المؤشرين.