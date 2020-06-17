رانيا محمود ياسين: محمد رمضان أفضل من يجسد شخصية أحمد زكي

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أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين على أن الفنان محمد رمضان هو أفضل فنان يصلح لتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتبت رانيا محمود ياسين منشورًا قالت فيه:"عايزه اقول حاجه بحكم معرفتي الشخصية بالراحل العظيم أحمد زكي، اللي كان بمثابة خالي، محمد رمضان هو أفضل من يجسده".



وفي سياق آخر خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية ،هو مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.