هجوم يطال كاران جوهار وعليا بهات بسبب سوشانت سينغ



وذلك وفقا لموقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بان اتهامات ادعاء الحزن طالت عاليا وكاران، بسبب منشوراتهم التي نعوا من خلالها سوشانت بمشاعر فاترة.



وكان قد توفى النجم الشاب سوشانت سينغ عن عمر يناهز الـ 34 عام بمنزله بمدينة مومباي بعد ارتكابه لجريمة في حق نفسه وانتحاره شنقا.



تعرض المنتج الكبير كاران جوهار والنجمة الشابة عليا بهات لهجوم من متابعيهم عبر حساباتهم الرسمية على موقع تويتر، بعد اتهامهم بادعاء الحزن على رحيل سوشانت سينغ.