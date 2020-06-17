فيروس كورونا يلغي احتفاليات STAR WARS لعامين قادمين



وقالت صحيفة ديلي ميل ان ديزني اتخذت القرار كأجراء احترازي، خلال العام الجاري، وخلال عام 2021 القادم، لحين انحسار اعداد المصابين.



وياتي الغاء فعاليات افلام حرب النجوم ضمن سلسلة طويلة من الالغاءات التي شهدتها هوليوود منذ بداية ازمة كورونا طالت العديد من العروض الخاصة لعدد كبير من الأفلام.



أعلنت شركة ديزني عن الغاءها لاحتفاليات أفلام حرب النجوم التي تقام سنويا في الفترة بين 27 و30 أغسطس من كل عام، بسبب فيروس كورونا.