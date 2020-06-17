العاصمة الصينية بكين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، عن  تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت اللجنة الصحية الصينية، سجلت في وقت سابق 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 27 إصابة في العاصمة بيكن.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،075 مليون إصابة، بينهم أكثر من 437 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،179 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


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