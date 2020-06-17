نجيب ساويرس يعلن رأيه في تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

Advertisements





أوضح رجل الاعمال نجيب ساويرس رأيه الشخصي في تجسيد الفنان محمد رمضان لقصة حياة الفنان الراحل أحمد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".



حرص نجيب ساويرس على الرد على متابعيه الذين رفضوا تجسيد محمد رمضان لحياة الراحل أحمد زكي، قائلاً:"لا، لأن أنا قابلت أحمد زكي كتير وأعرف شخصيته ومحمد فيه كتير منه وممثل جامد، الموضوع ملوش دعوة بصداقتي ولا رأيى فى عمر طاهر و لا أى خلاف، هو عمر بس غاوي فتي من غير دراسة ولا معلومات".



وأضاف نجيب ساويرس قائلاً:" هتبقى صعبة جدًا ما بين البيه البواب و السادات، لكن أنا بتمنى" للبرنس "التوفيق".





وفي سياق آخر خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.