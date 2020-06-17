"ثقة في الله مش هينفع".. عمر طاهر يعترض على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

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أعلن الكاتب عمر طاهر عن رفضه الشديد لتجسيد الفنان محمد رمضان لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عمر طاهر منشورًا قال فيه :"كمواطن مصري محب للفن غيران على أحمد زكي ماعرفش ليه،و فجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله،ماعنديش أسباب علمية يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور و عربيات و بيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون و وحيد عشان مخلص للفن، لا وكمان ضايقوه و ماخدش كامل حقه".



وتابع عمر طاهر قائلاً:"مش هصدق الفجوة اللي أنا شوفت طرفينها بعنيا و عشت أيامهم،مش هرتاح لممثل فلسفته ثقة في الله نجاح، و ممثل طالع بقميص و بنطلون على القناة الأولى بيقول من قلبه التمثيل في الدنيا كدب و في السينما صدق، طيب دي قناعة شخصية اللي هيعملها بيمثل برة الشاشة اكتر ما بيمثل جواها. اديني عقلك.

فيه فجوة، فمش هاعرف أصدقك، كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام بس ثقة في الله مش هينفع".



وفي سياق آخر خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.