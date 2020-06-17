كريم عبدالعزيز يستأنف تصوير فيلم "موسى" في هذا الموعد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يعود الفنان كريم محمود عبد العزيز لإستئناف تصوير المشاهد المُتبقية لهم في فيلم "موسى"، وذلك الأسبوع المقبل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد توقف دام لمدة ثلاثة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وانشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسله"الاختيار"، وقرر صناع العمل عودة استكمال التصوير مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من هذا الفيروس.

ويُجسد كريم محمود عبد العزيز، شخصية رجل يُعاني مرض نفسى، بسبب تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، فيدفعه ذلك لتصميم إنسان آلي لكي ينتقم ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في جو منوذ الإثارة و الأكشن .

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز الدرامية هو ظهوره في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، إسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، نور محمود، عصام السقا.


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