جمال سليمان يقدم شخصية باشا في مسلسله الجديد "المخملي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:16 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
هبة أحمد


يقوم الفنان جمال سليمان بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "المخملي"، وذلك نهاية الشهر المقبل في الديكور المخصص للعمل، و يُجسد خلال الأحداث دور واحد من بشوات وملاك الأراضى في محافظة المنصورة، ومتمسك بالعادات والتقاليد القديمة و على خلاف دائم مع أبنائه بسبب مقارنته بين الحياة في القرى والمدينة.


وتدور أحداث مسلسل "المخملى" حول أجواء محافظة المنصورة، والمقارنة بين حياة القرى والتحضر، في إطار درامي ملئ بالتشويق، وطرح العديد من المشاكل التي نواجهها في القرى ومحافظة القاهرة من عادات وتقاليد وخلافه، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز، عن رواية أميمة عز الدين، ويُجرى حاليًا التعاقدات مع باقى الأبطال.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال جمال سليمان الدرامية هو مسلسل "الحرملك 2"، الذى تم عرضه في شهر إبريل الماضي، وهو من إخراج تامر إسحاق، وتأليف سليمان عبد العزيز.



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