فنان مصري يعود لمهنته الأصلية فى محل كاوتش

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تداول العديد من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنان حسين أبو حجاج وهو داخل محل عمله، حيث أنه يعمل في محل كاوتش في مسقط رأسه بمدينة المنيا، وهي مهنته الأصلية قبل عمله بمجال الفن، ويصير من الوجه المتعارف عليها لدى المشاهدين، ووصفه بأنه رجل متصالح مع نفسه ويستحق الاحترام.

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان حسين أبو داوود الدرامية هو مسلسل "اللعبة" حيث ظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فادي أبو السعود، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل.

وبدأ حسين أبوحجاج مسيرته الفنية من برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، ثم تعرف على الفنان هانى رمزى الذى قدمه في فيلم"صعيدي رايح جاى" واشتهر فى مسلسل "الكبير قوي" مع الفنان أحمد مكي، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما ".





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