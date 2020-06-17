إصابة المخرجة مريم أحمدي بفيروس "كورونا"

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كشفت المخرجة مريم أحمدي عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت المخرجة مريم أحمدي منشورًا قالت فيه:"الأمانة تحتم عليًا إن أبلغكم إني في تاريخ ١٢ / ٦ حراراتي عليت وفضلت عالية وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت إيجابي، لسه معملتش مسحة بس إن شاء الله هعمل في الأيام القادمة عشان أشوف ظروف الفيروس وصل لإيه في جسمي".



وتابعت مريم أحمدي قائلة:"كنت أحب إني ارسل للناس اللي خالطها شخصيًا ولكن خايفة أنسى حد لذلك كتبت على الفيس بوك عشان اللي أنا مش فاكرة إني خالطهم واللي أنا فاكراهم بلغتهم تلفونيا عشان يحللوا،ربنا يتمم شفاء الجميع على خير".



وفي سياق آخر، يُشار إلى أن آخر أعمال المخرجة مريم أحمدي الدرامية هو مسلسل" الحرباية"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أكرم مصطفى، بطولة هيفاء وهبي، دينا، خالد كمال، أحمد صيام، رحاب الجمل، عايدة رياض.