كاملة أبو ذكري:"مش هشتغل مسلسلات السنة دي لو كانت إيه"









وأوضحت خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنها تحلم بتقديم فيلم من إحدى روايات الكاتب نجيب محفوظ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وقالت ف منشور لها:"محمد رمضان ممثل موهوب جدًا وأحب جدًا أشتغل معاه، لما الظروف تسمح، بس أنا السنة دي مَش هشتغل مسلسلات، مهما كانت إيه، علشان كمية الناس اللي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش هعمل مسلسلات السنة دي، وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ، من إنتاج شركة كاي ميديا، وده لسه السيناريو ما تكتبش".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الدرامية هو مسلسل بـ"100 وش"،والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة آسر ياسين ، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري عدم قيامها بإخراج أي مسلسل درامي هذا العام نافية بذلك الأخبار التي تمت تداولها عن إخراجها للمسلسل الذي سيقدم فيه الفنان محمد رمضان قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكيي.