كاملة أبو ذكري:"مش هشتغل مسلسلات السنة دي لو كانت إيه"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري عدم قيامها بإخراج أي مسلسل درامي هذا العام نافية بذلك الأخبار التي تمت تداولها عن إخراجها للمسلسل الذي سيقدم فيه الفنان محمد رمضان قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكيي.

وأوضحت خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنها تحلم بتقديم فيلم من إحدى روايات الكاتب نجيب محفوظ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". 

وقالت ف منشور لها:"محمد رمضان ممثل موهوب جدًا وأحب جدًا أشتغل معاه، لما الظروف تسمح، بس أنا السنة دي مَش هشتغل مسلسلات، مهما كانت إيه، علشان كمية الناس اللي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش هعمل مسلسلات السنة دي، وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ، من إنتاج شركة كاي ميديا، وده لسه السيناريو ما تكتبش".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الدرامية هو مسلسل بـ"100 وش"،والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة آسر ياسين ، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.

أخبار تهمك

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

07:31 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟