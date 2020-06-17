الأهلي يكشف عن الموقف النهائي من رحيل عمار حمدي

كشفت إدارة النادي الأهلي، عن موقفها من رحيل عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار لصفوف طلائع الجيش.





ورحب النادي الأهلي برحيل عمار حمدي على سبيل الإعارة في الصيف، مشددا على رفضهم عروض شراء اللاعب بصورة نهائية.





وكان عمار حمدي قد أعلن عن رغبته في تجديد إعارته حتى يحظى بفرصة للمشاركة خارج الأهلي لضمان التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو، التى كانت من المقرر أن تقام في يونيو الجارى، قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويسعى عدد من أندية الدوري المصري للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم، يأتي في مقدمتهم ناديا الإسماعيلي وبيراميدز.





ويعد عمار حمدي أحد أهم العناصر التي لمعت مؤخرا، بعدما قدم آداء مشرف أثناء مشاركته مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، إلى جانب ظهوره بشكل جيد مع الطلائع شارك عمار رغم خوضه 3 مباريات فقط، ولم تتح له الفرصة للاحراز أوصناعة الأهداف.



