زوجة فنان شهير تكشف حقيقة الصور الفاضحة المنسوبة لها





علقت عارضة الأزياء التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي الخولي، على الصور الفاضحة المنسوبة لها، مؤكدة أنها مفبركة وهدفها تشويه سمعتها.





وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا انا وأنا هاذي كنت في تايلاند مع أصحابي.. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر".





وأضافت: "شوفتوا مالو وضع مخل.. وهذه آخر مرة باس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها.. نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة.. عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها.. وحاجة أخرى مراقبة الغير ما تتعبك كان أنت الله يعين".





وتابعت: "نزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوها على.. حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا".













