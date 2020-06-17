فايلر يحسم موقف ثلاثي الأهلي المعار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:22 ص
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
حسم السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه تجاه الثلاثي المعار صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، وناصر ماهر.

حيث استقر فايلر على عدم عودة ثلاثي الفريق، وتجديد إعارتهم لموسم جديد، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والمشاركة بشكل مستمر فى المباريات.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك اتجاه داخل صفوف إدارة الأهلي لدراسة العروض المقدمة للحصول على خدمات الثلاثي، لحسم موقفهم من الرحيل.

جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان يتواجد في صفوف الجونة في حين يلعب الثنائي صلاح محسن، وناصر ماهر في صفوف فريق سموحة.

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