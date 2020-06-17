تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل عودته













تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لإستئناف النشاط الكروي مجدداً، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ شهر مارس الماضي، نتيجة إنتشار وباء كورونا المستجد.





وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالأمس، موعد عودة الدوري المصري الممتاز، وذلك يوم 25 يوليو المقبل.





وأكد صبحي، أن الأندية سيكون بمقدورها بدء التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، إستعداداً لعودة النشاط الكروي.





وسيقوم إتحاد كرة القدم المصري بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للاعبين خلال المباريات.









وفيما يلي، ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز، قبل عودة البطولة رسمياً.









1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.





2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.





3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.





4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.





5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.





6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.





7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.





8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.





9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.





10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.





11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.





12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.





13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.





14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.





15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.





16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.





17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.





18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.



