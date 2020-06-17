بن شرقي يحسم مصيره من الرحيل عن الزمالك





حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك موقفه من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى بن شرقي في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.





وشهدت الفترة الماضية تلقى أشرف بن شرقي العديد من العروض الخارجية للتعاقد معه في الصيف من الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني.





ورفض بن شرقي كل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف مؤكدا أنه ينوي الاستمرار مع نادي الزمالك ولا ينوي الرحيل عن الأبيض قبل انتهاء عقده.



