طقس الأربعاء| درجة الحرارة تصل لـ44.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا

- طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.