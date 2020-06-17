طقس الأربعاء| درجة الحرارة تصل لـ44.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة.
- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية
- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد، تكون مثيرة للأتربة.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 39
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 39
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 37 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 38 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 40
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 40
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 41
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 30 والعظمى 43 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 43
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33

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