التشكيل المتوقع وموعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الخميس 18/6/2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي



يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانة مدريد، مباراة ريال مدريد وضيفه فالنسيا، في إطار الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك مساء الخميس 18 يونيو.

ويسعى النادي الملكي للإنتصار على فالنسيا والبقاء ضمن صراع الصدارة ومطاردة نادي برشلونة صاحب الصدارة.

بينما يأمل نادي فالنسيا في تجاوز تعادل الفريق السابق ضد نادي ليفانتي على ملعبه "ميستايل" بنتيجة 1-1.


ترتيب ناديي ريال مدريد وفالنسيا

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب أندية الليجا برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بواقع 17 انتصار و8 تعادلات و3 هزائم، له 52 هدفاً وعليه 20 هدفاً.

في المقابل، يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 43 نقطة من 28 مباراة، حققها من 11 فوز و10 إنتصارات و7 هزائم، له 39 هدفاً وعليه 40 هدفاً.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا


تنطلق المباراة مساء الخميس 18 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1 ويعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.


التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وريال مدريد


من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي.


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – فيرلان ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – توني كروس.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.


بينما من المحتمل أن يبدأ نادي فالنسيا اللقاء بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: خوزيه لويس جايا – هوجو جويامون – مختار دياخابي – أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: جونزالو جيديش – فرانسيس كوكلين – داني باريخو – كارلوس سولير.

خط الهجوم: رودريجو مورينو – ماكسيمليانو جوميز.

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