الأهلي يعلق على وصول عروض خليجية لـ«فايلر »









تحدث مصدر مسئولا بالنادي الأهلي عن الأنباء التي ترددت فى الساعات الماضية، بشأن اتفاق المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفنى لنادى الأهلى، مع جراسهوبرز على تدريبه خلال الفترة المقبلة.





تصريحات مصدر الأهلي بشأن عروض فايلر





وقال مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "من الطبيعى أن يصل لفايلر عروض خارجية بعد النجاحات الكبيرة التى حققها مع الأهلى فى الفترة الماضية، وقبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا".





وأضاف: "هناك اتفاق بين الأهلى وفايلر على التجديد قبل سفره إلى سويسرا، وننتظر قراراه النهائى بشأن التوقيع عقب التشاور مع أسرته".





وتابع: "فايلر أبلغنا قبل السفر برغبته فى البقاء مع القلعة الحمراء، ومواصلة مسيرته مع الفريق لحصد الألقاب والبطولات".





عودة النشاط الرياضي في مصر



