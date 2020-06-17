عمر السعيد يطلب حسم مصيره مع الزمالك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:49 ص
عمر السعيد
عمر السعيد
محمد الدمتناوي


يرغب عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث تواصل عمر السعيد مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، من أجل معرفة مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل في الصيف المقبل.

وينتهي عمر السعيد عدة عروض آخرها من نادي وادي دجلة، من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ أمير مرتضى باستمراره حتى الآن مع الزمالك، لكن مصيره النهائي في يد الفرنسي باتريس كارتيرون، وسيجري حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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