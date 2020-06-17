تفاصيل عقد المثلوثي مع الزمالك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
اقترب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، من الانتقال إلى الزمالك في انتقالات الصيف المقبل.

ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، أنهى اتفاقه مع مسئولو نادي الزمالك، بشكل رسمي تمهيدا لتوقيع العقود.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك اتفق مع اللاعب على أن يوقع عقد لمدة 3 سنوات، بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الصفقة.

وسيحصل المثلوثي في الموسم الأول على 650 ألف دولار، وفي الموسم الثاني على 700 ألف دولار، وفي الموسم الثالث على 750 ألف دولار.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد كثف من مفاوضاته مع أكثر من لاعب فى الفترة الماضية للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، لتعويض رحيل حمدي النقاز.

يشار إلى أن المثلوثي خاض مع الصفاقسي خلال هذا الموسم 17 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف آخرين.

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