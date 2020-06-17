فايلر يستقر على الراحلين عن الاهلي وسط مفاجأت عديدة









أتضح في الآونة الأخيرة بعد الأقاويل على رحيل أكثر من لاعب في صفوف الأهلي لأسباب متباينة إما انتهاء عقده ورفض فايلر في التمديد له، أو عدم قناعة المدير الفني بإمكانياته، أو لرغبته في إفراغ مكان بالقائمة الحمراء حتى يتيح له ضم لاعبين جدد في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





تمسك السويسري رينيه فايلر برحيل المهاجم المغربي وليد أزارو، المعار لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي، ولاعب وسط الفريق صالح جمعة وهو خارج حسابات السويسري للموسم المقبل.





وحسم فايلر موقفه تجاه الثلاثي المعار صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، وناصر ماهر، واستقر على عدم عودة الثلاثي إلي الفريق، وتجديد إعارتهم لموسم جديد، وذالك من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية.





ومن ضمن المفاجأة داخل جدران القلعة الحمراء تراجع الفريق بشكل نهائي عن التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز والمعار الي فريق الجزيرة الإماراتي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.



