جوارديولا: لا أفكر في ريال مدريد وهكذا استعد لمواجهة آرسنال

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:17 ص
جوارديولا
جوارديولا
أميرة فطيم


تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي مانشستر سيتي، عن مواجهة فريق آرسنال، والمقرر لها مساء غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أركز جيدا الآن على ضرورة التكيف مع عودة المباريات من جديد، وحسم مباراة آرسنال، ومن ثم كيف نتعافى ونواجه بيرنلي، فأنا متحمس لرؤية ميكيل أرتيتا مرة أخرى. إنه أحد أفضل الأشخاص الذين التقيت بهم على الإطلاق".

وتابع: "مواجهة أرسنال ستعتمد بشكل كبير على آداء اللاعبين، نحن نعرف بعضنا البعض، وأرتيتا يعرف كل شيء عنا، فهو جزءًا مهمًا من تفوقنا الفترة الأخيرة، وساعدنا على أن نكون على ما نحن عليه".

وبسؤاله عن كيف سيستعد لمواجهة ريال مدريد؛ قال: "لا أفكر الآن سوى في المباراة القادمة، في أغلب الأحيان لا أقوم بالتجهيز الإستعداد لمباريات بعيدة".

واختتم جوارديولا حديثه قائلا: "أتمنى أن يكون الجميع بخير.. من الجيد أن يكون لديكم روتين يومي. فقد أصبحت الطريقة التي أعيش بها حياتي الآن هي نفسها مثل الجميع. لا شيء خاص".

وأضاف: "أريد أن أقوم بتعزية جميع الأشخاص الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، أو أصدقائهم، لكن مازال لدينا عائلة لنبقى أقوياء، في إنتظار انتهاء هذه الأزمة".

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