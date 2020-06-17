بن شرقي يعلن تمسكه بالزمالك مجدداً

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:14 ص
بن شرقي
بن شرقي
عبد القادر عرابي


قالت مصادر مقربة من المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أن اللاعب متمسك بالبقاء رفقة النادي الأبيض خلال الموسم المقبل، وعدم الرحيل للإحتراف الخارجي.

وتناولت عدة صحف مغربية خلال الفترة الماضية، تقدم عدة أندية أوروبية بعروض مغربة للتعاقد مع بن شرقي خلال سوق الإنتقالات الصيفية، وعلى رأسها نادي أوليمبياكوس اليوناني وستاندار دو لييج البلجيكي.

وأبدت عدة مصادر مقربة من اللاعب، أن بن شرقي سعيد داخل صفوف القلعة البيضاء، وأنه ينوي التركيز مع الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وانضم لاعب الوداد البيضاوي المغربي الأسبق لصفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري من نادي الهلال السعودي.

وخاض اللاعب صاحب الـ25 عاماً 21 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة، وأصبح أهد أهم العناصر الأساسية في تشكيل نادي الزمالك.

وقاد بن شرقي نادي الزمالك لتحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.



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