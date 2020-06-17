نيمار يطالب باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة





ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بذل جهودًا واسعة لمنع نجم الفريق البرازيلي نيمار من الرحيل في العامين الماضيين ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن الكفة تميل الآن لصالح النجم البرازيلي وأنه سيتمكن في النهاية من أن إجبار إدارة النادي الفرنسي على السماح له بالعودة إلى برشلونة الإسباني.





وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية بأنه لن يُسمح لنيمار بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن الوضع المالي لبرشلونة يعني أنهم غير قادرين على تقديم عرض مالي مناسب يرضي طموح وآمال باريس سان جيرمان.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من المتوقع أن يتغير ذلك الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في عام 2022 مما يعني أن العام المقبل سيكون آخر فرصة للنادي الفرنسي يمكنهم فيها الحصول على رسوم انتقال مقابل بيع النجم البرازيلي لأنهم لن يرغبوا في خسارته في صفقة انتقال مجاني بعد أن أنفقوا 222 مليون يورو لضمه عام 2017.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أحد وكلاء نيمار كان قد تحدث مؤخرًا لها عما يتعلق بالمفاوضات بشأن تجديد عقد نيمار، حيث قال:"لم تتح لنا الفرصة للتحدث عن أي شيء".



