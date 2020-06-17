مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:24 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

ينوي المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لرغبته الشديدة في تحقيق حلمه بالعودة إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومزاملة ليونيل ميسي من جديد.

 

وذكرت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية أن باريس سان جيرمان عرض مبلغًا خياليًا على نيمار وهو 100 مليون يورو كمكافأة لتمديد عقده لكن الأخير رفض عرض التجديد لرغبته الشديدة في العودة إلى الدوري الإسباني.

 

وأشارت إلى أن نيمار لو جدد عقده كان سيحفاظ على راتبه وهو 50 مليون يورو لكنه بات مستعدا للتخلي عن 50% من راتبه الحالي، من أجل العودة إلى برشلونة الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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