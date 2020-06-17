انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:55 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

انقلبت الأمور في نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهي أن ملعب حديقة الأمراء قدم عرضًا مغريًا للاعب جعله يفكر في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022.

 

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن استراتيجية ريال مدريد ومبابي للضغط على باريس سان جيرمان، تتمثل في رفض المهاجم تجديد عقده حتى يكون أكثر قوة من منطلق أن رغبة اللاعب هي الانضمام إليه لكن مبابي غير موقفه بدأ يؤمن بمشروع نادي العاصمة الفرنسية وقدرته على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

 

وأوضحت الصحيفة أن القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وعد كيليان مبابي بمنحه راتب مماثل لما يحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا حى يضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة في كتيبة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

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