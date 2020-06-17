ميلان يضمد جراحه بصفقة "ديباي"

يسعى فريق ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط الهجوم بجوار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أصبح نجم الشباك الأول في ملعب سان سيرو.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن أن مسؤولي ميلان معجبون بشدة بمستوى ديباي رغم تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم مع فريقه الفرنسي الذي يطلب 50 مليون يورو من أجل التفريط فيه رغم أزمة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار اللاعبين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديباي يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى صيف 2021 مع رغبته في خوض تحديات جديدة في دوري آخر لذلك ليس لديه أي مانع في الانتقال إلى ميلان وخوض مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي.