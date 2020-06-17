ميلان يضمد جراحه بصفقة "ديباي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:31 م
ديباي
ديباي
الفجر الرياضي

يسعى فريق ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط الهجوم بجوار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أصبح نجم الشباك الأول في ملعب سان سيرو.

 

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن أن مسؤولي ميلان معجبون بشدة بمستوى ديباي رغم تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم مع فريقه الفرنسي الذي يطلب 50 مليون يورو من أجل التفريط فيه رغم أزمة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار اللاعبين.

 

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديباي يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى صيف 2021 مع رغبته في خوض تحديات جديدة في دوري آخر لذلك ليس لديه أي مانع في الانتقال إلى ميلان وخوض مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان كورونا فيروس كورونا ديباي

أخبار تهمك

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد

منذ 43 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

جوني ديب يعود لشخصيته من فيلم "قراصنة الكاريبي" في جزء سادس

زوجة جوني ديب السابقة تدعمه في قضيته ضد آمبر هرد

جوني ديب ينتصر على طليقته أمام القضاء

ديزني في مفاوضات مع جوني ديب لعودته لجزء سادس من "قراصنة الكاريبي"

ممفيس ديباي مطلوب في ميلان

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟