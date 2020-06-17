رسميا.. محمد رمضان يتعاقد مع المؤلف بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور" عن قصة أحمد زكي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المؤلف بشير الديك رسميًا لكتابة مسلسله الجديد، الذى تدور أحداثه حول حياة الفنان الراحل أحمد زكي، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر رمضان ڤيديو برفقة بشير الديك وكتب: "الحمد لله تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل الإمبراطور".

مسلسل الإمبراطور يجسد حياة الراحل أحمد ذكي ، تأليف بشير الديك وإنتاج سينرچي .

يشار أن بشير الديك أقرب الأصدقاء للنجم الراحل أحمد ذكي ومن أفلامه معه "موعد علي العشاء ، ضد الحكومة ، طائر علي الطريق والنمر الأسود.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان مسلسل "البرنس" وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


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