رسميا.. محمد رمضان يتعاقد مع المؤلف بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور" عن قصة أحمد زكي

الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( #الامبراطور #أحمد_زكي ) إنتاج سينرچي #ثقة_في_الله_نجاح ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود