زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لضم لاعب إسباني جديد لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث طلب التعاقد مع جيوليس كوندي مدافع فريق إشبيلية ليتم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وذكر موقع ديفينسيا سنترال الإسباني عن أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع جيوليس كوندي في أسرع وقت ممكن وذلك مقابل انضمام اللاعب المعار إلى بايرن ميونيخ ألفارو أودريوزولا إلى إشبيلية في الميركاتو الصيفي.

ويرى زيدان أن كوندي يمكن أن يكون إضافة كبيرة للنادي الملكي بعدما تألق مع الفريق الأندلسي هذا الموسم لذلك يسعى إلى الاستفادة من أودريوزولا المعار لبايرن ميونيخ من أجل خطف كوندي قبل أن يجلب أنظار أندية أخرى من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.