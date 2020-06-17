كيكي سيتين يستبعد ضم نجم نابولي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي

استبعد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع فابيان رويز لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أنه وصفه أنه أحد اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي في العالم.

 

وقال كيكي سيتين لموقع "فوتبول إيطاليا: "فابيان أهدى قميص نابولي للجهاز الفني لنادي برشلونة بعد انتهاء مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في إيطاليا قبل توقف كل البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا".

 

وأضاف مدرب برشلونة: "كانت لفتة تعكس قيمته وتواضعه كلاعب كان يساهم بشكل كبير عندما كنا معا في ريال بيتيس لمساعدتنا في الوصول إلى ما حققناه حتى حصل على الفرصة التي يستحقها في نادي نابولي ولكن لا أقل ذلك في محاولة لضمه لبرشلونة لأن هذا أمر مستبعد".

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