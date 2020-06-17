الأرقام تفضح ريال مدريد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:56 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

يعد نادي ريال مدريد الإسباني أقل الأندية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية التي ضربت كل أندية العالم بسبب انتشار فيروس كورونا لكنه سعى إلى تخفيض رواتب اللاعبين من جديد حتى لا يتأثر دخل النادي.

 

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد تولى بنفسه التفاوض مع اللاعبين على تخفيض جديد بنسبة 30 % لتجاوز الخسائر المادية من فيروس كورونا لتوقف الدوري الإسباني في شهر مارس الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد حقق دخلا قيمته 822 مليون يورو هذا الموسم، مقسمة بين 161 مليونا من العضويات وأسعار التذاكر، و109 ملايين قيمة مكافآت المسابقات والمباريات الودية التي خاضها، بالإضافة لـ180 مليونا حقوق تلفزيونية، و371 مليون يورو من التسويق لكنه قد يخسر 20% من تلك الأرقام بواقع 165 مليون يورو.

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