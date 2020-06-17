باريس سان جيرمان يهدد "صفقة "برشلونة

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصراع مع نظيره برشلونة الإسباني في ظل التهاب الأمور بينهما حيث دخل كطرف قوي على ضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى بشكل عاجل إلى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان رغم أن برشلونة يحاول التوقيع منذ فترة لكنه يحاول إقناع مسئولي الفريق الإيطالي بتخفيض ثمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يبحث عن مهاجم في الانتقالات المقبلة خاصة في ظل اقتراب رحيل كافاني وانتهاء إعارة ماورو إيكاردي من الإنتر لذلك وضع أنظاره على مارتينيز الذي طلبه برشلونة في صفقة تبادلية من إنتر ميلان مقابل نجميه أرتورو فيدال وسيميدو بالإضافة إلى مقابل مادي.