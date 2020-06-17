رسالة قوية من إليسا لجمهورها عبر "تويتر"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:47 ص
إليسا
إليسا
روان هيثم
تعرضت الفنانة إليسا لظاهرة التنمر من أحد المتابعين بعد شفاها، حيث عبرت عن استيائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت إليسا قائلة: "يعني عنجد يللي استحوا ماتوا! وفهمكن كفاية، وهالتويت مش للناس لما بتفهم".

وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بنحبك جدًا ومتخليش حاجة تأثر فيكي".

وفي سياق آخر تستعد الفنانة إليسا لطرح أحدث ألبوماتها خلال الفترة المقبلة والذي تأجل عرضه من موسم عيد الفطر الماضي لما يمر به العالم من أزمة فيروس كورونا.

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