جدول ترتيب الدوري الألماني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:44 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
أميرة فطيم
توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني رسميا، للمرة الثامنة تواليًا، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق فيردر بريمن، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

وأحرز ليفاندوفسكي، هدف اللقاء الوحيد لصالح بايرن ميونخ، بعدما استغل عرضية زميلة جيروم بواتينج، ليضعها في شباك فيردر بريمن، عند الدقيقة 43.

كما شهدت الجولة الثانية والثلاثين، مباراة نارية جمعت بين فريق فولفسبورج ونظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، وانتهت بفوز الفريق الثاني، بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما حقق فرايبورج الفوز على فريق هيرتا برلين، بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى المركز السابع المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي مستغلًا سقوط فولفسبورج.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني:-
 

1- بايرن ميونخ 76 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 66 نقطة

3- لايبزج 62 نقطة

4- باير ليفركوزن 57 نقطة

5- بوروسيا مونشنجلادباخ 56 نقطة

6- فولفسبورج 46 نقطة

7- هوفنهايم 43 نقطة

8- فرايبورج 42 نقطة

9- شالكه 39 نقطة

10- اينتراخت فرانكفورت 38 نقطة

11- هيرتا برلين 38 نقطة

12- كولن 35 نقطة

13- أوجسبورج 35 نقطة

14- يونيون برلين 35 نقطة

15- ماينتس 31 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 28 نقطة

17- فيردير بريمن 28 نقطة

18- بادربورن 20 نقطة.

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