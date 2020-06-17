دورتموند يطلب مبلغا خياليا لبيع "سانشو" لمانشستر يونايتد

أصبح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في أزمة بسبب رغبته في التعاقد مع جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند الألماني وبات مهددًا بعدم إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الخسائر الناجمة عن تراجع اقتصاديات الفريق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن بوروسيا دورتموند الألماني يطلب 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التفريط في جادون سانشو للشياطين الحمر وهو مبلغ لن يكون بمقدور الشياطين الحمر توفيره بسبب خسائره من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتوقع أن يبقى سانشو مع دورتموند لمدة موسم إضافي على الأقل، خاصة أن النادي الألماني يريد الاستفادة منه بالحد الأقصى، قبل التخلي عنه لصالح فريق آخر لا سيما أنه مطلوب أيضًا في فريق تشيلسي الإنجليزي.