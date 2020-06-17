جوارديولا يرفض رحيل ليروي ساني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:33 ص
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة بيع الألماني ليروي ساني جناح الفريق بمقابل مادي ضعيف حتى إذا اضطر للحفاظ عليه لمدة موسم آخر مع رحيله بشكل مجاني بعد نهاية عقده في صيف 2021.

 

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن بيب جوارديولا يطلب 80 مليون يورو مقابل رحيل ليروي ساني لذلك رفض فكرة التفاوض من الأساس مع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني بخصوص أي رقم أقل من ذلك.

 

وينتهي عقد ليروي ساني في صيف عام 2021 لذلك فإنه يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر بعد عام وهو السيناريو الأقرب في حال عدم تجديد عقده مع مانشستر سيتي رغم أن بايرن ميونيخ كانت قد اتفق على الراتب السنوي مع اللاعب.

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