مساعد كيكي سيتين يدافع عن نجم برشلونة

دافع إيدر سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين في نادي برشلونة الإسباني عن لويس سواريز مهاجم الفريق عقب الانتقادات التي تعرض لها في المدينة الرياضية أثناء إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا المستجد المنتشر بدعوى الوزن الزائد وبعض الترهلات التي تكشف عن عدم جاهزيته للمباريات.

وتعرض لويس سواريز للإصابة في الركبة خلال شهر يناير الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية وبدأ التدريبات في منزله خلال فترة الحجر الصحي التي دخلها منذ شهر يناير الماضي للوقاية وتجنب خطر فيروس كورونا قبل العودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة.

وقال إيدر سارابيا: "نأمل أن يكون سواريز صفقة جيدة لنا فحتى الآن يوجد سوق صيفي وآخر شتوي فلقد رأينا سواريز يعمل مثل الوحش يوما بعد الآخر محاولا تقصير المواعيد النهائية للعودة، ورأيت جميع الأهداف التي سجلها مع برشلونة وسال لعابي من أجلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 92 مباراة متبقية من بطولة الدوري الإنجليزي التي يتصدر ليفربول جدول ترتيبها وسيتم بث كل المباريات عبر التلفاز وعلى الأرجح بالمجان بعد توقف البريميير ليج منذ شهر فيروس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.