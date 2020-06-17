يورجن كلوب يدعم دفاع ليفربول بنجم عربي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:09 ص
كلوب
كلوب
الفجر الرياضي

يخطط يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط الدفاع بلاعب عربي وهو زهير فضال نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني الذي يسعى إلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل المتوقع للكرواتي ديان لوفرين في نهاية الموسم.

 

وكشف موقع "ليفربول إيكو" عن أن ريال بيتيس لن يقف أمام الصفقة لكن وفق شروط محددة حيث قال الموقع: "لن تمانع إدارة ريال بيتيس في بيع زهير فضال بشرط عدم الخسارة المالية في الصفقة، حيث انتقل اللاعب إلى صفوف النادي الأندلسي في صيف 2017 من آلافيس الإسباني مقابل 2.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي إلى صيف 2021، وبالتالي فإن أفضل فرصة لبيع اللاعب ستكون في الميركاتو الصيفي حتى لا يصبح لاعبًا حرًا بعد عام من الآن".

 

وأضاف الموقع: "زهير فضال المغربي البالغ من العمر 30 عامًا، يستطيع تعويض رحيل لوفرين بنهاية الموسم الحالي إلى يوفنتوس الإيطالي على أغلب الظن بالإضافة إلى كونه صفقة اقتصادية مثالية، لأن سعره حاليًا يصل إلى 4 ملايين يورو فقط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كلوب يقارن بين صلاح وأوباميانج ويوجه رسالة إلى "الفرعون"

أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

لماذا يغضب نجوم ليفربول من يورجن كلوب؟

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

ليفربول يقاطع تضامنا مع يورجن كلوب

يورجن كلوب يتحدث عن شبح إقالته من ليفربول

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟