صبا مبارك تبهر الجمهور بلوك جديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشرت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ صورة لها ظهرت فيها بلوك جديد، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت صبا الشعر الأسود القصير، هذا اللوك الجديد الذي نال اعجاب عدد كبير من المتابعين، وأشارت الى انها انتهت من الحجر المنزلي واحتفالا بذلك قالت ممازحة بأنها ستركض في الشارع.

وعلّقت صبا على صورتها قائلة: "و من بكرا الصبح رح اكون بركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر... شكرا"

الجدير ذكره ان صبا شاركت مؤخرا في مسلسل "حارس الجبل" من بطولة عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة، ومحمد قنوع، من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني سائد الهواري.

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