مفاجأة صادمة بشأن مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة









تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة واحد من نجوم الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.





وشهدت مباراة ريال مدريد وإيبار الماضية في الدوري الإسباني الممتاز إصابة لوكاس فاسكيز نجم الريال وعدم قدرته على استكمال اللقاء.





وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره أمس أن فاسكيز تعرض إلى إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى وسيخضع لفحص طبي جديد لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب فاسكيز عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها.





كما أشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد لن يقوم بالمخاطرة بفاسكيز وإشراكه في المباريات مباشرة عقب تعافيه من الإصابة حتى لا تتفاقم من جديد.



