أزمة نارية تشعل ريال مدريد

أصبح زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد الإسباني نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أدى فيروس كورونا إلى خسائر فادحة في خزينة النادي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن زيدان لا يزال مصر على التعاقد مع بول بوجبا نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يواجه صعوبات كبيرة في تدبير الراتب السنوي للاعب والذي يبلغ 17 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن زيدان يؤمن بفكرة جلب بوجبا إلى سانتياجو برنابيو واللاعب نفسه يريد الانضمام إلى ريال مدريد كما أن مانشستر يونايتد لن يمانع في رحيله خلال الميركاتو الصيفي لكن الأزمة الحقيقية في صعوبة تدبير الراتب السنوي للاعب.