فينجر يتوقع خليفتي ميسي ورونالدو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:33 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
الفجر الرياضي

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي أن أسطورة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ونظيره كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي أوشكت على الانتهاء بعدما تجاوز الثنائي الثلاثين عامًا.

 

وأوضح فينجر أنه يتوقع أن يكون الثنائي نيمار وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي هما خليفتي رونالدو وميسي قائلًا: "لم نر أبدًا لاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو يمكنهم صنع كل شيء في أي موقف صعب، لكنني أعتقد أن عهدهم يقترب من نهايته".

 

وأضاف فينجر: "نيمار وكيليان مبابي يلعبان في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتم ضمان مستقبلهما في الفريق أو فرنسا لأنهما محط اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وهو ما يجعلني أقول إن النقلة المقبلة ستغير الأمور تمامًا".

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